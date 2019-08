Meteo Puglia: ancora instabilità pomeridiana sui settori interni

Di:

Meteo Puglia: lunedì: ancora alle prese con correnti a lieve curvatura ciclonica, l’Italia meridionale permane esposta a condizioni di moderata instabilità diurna. Avvio di giornata prevalentemente soleggiato su tutte le regioni di Sudest; farà seguito il consueto sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle aree interne a ridosso dei rilievi, ivi con locali acquazzoni o isolate manifestazioni temporalesche su entroterra molisano, Pollino, Potentino, Materano, Subappennino Dauno, Capitanata e alte Murge. Bel tempo e ampio soleggiamento lungo le coste. Temperature in lieve rialzo. Venti moderati da N/NO lungo la fascia adriatica della Puglia, deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza altrove. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mossi a poco mossi, Ionio quasi calmo.

Martedì 27 Agosto

Caldo e bel tempo, salvo ancora qualche occasionale acquazzone pomeridiano sui rilievi

MARTEDÌ: l’anticiclone torna gradualmente a rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, interessando in modo crescente anche le nostre regioni meridionali. In questo contesto, tuttavia, lievi infiltrazioni d’aria relativamente fredda alle alte quote dell’atmosfera danno ancora la stura a locali annuvolamenti cumuliformi sui rilievi di Molise, Basilicata e alta Puglia, occasionalmente associati a brevi acquazzoni pomeridiani, di entità ed estensione comunque ridotta rispetto alle giornate precedenti. Temperature massime in aumento su Molise, Lucania e Capitanata, senza variazioni significative altrove. Persistono venti moderati da N/NO sulla fascia adriatica, deboli di direzione variabile altrove. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi, Ionio quasi calmo.

Mercoledì 28 Agosto

Nuvolosità stratiforme in transito

MERCOLEDÌ: una blanda ondulazione atlantica raggiunge il Mediterraneo centro-occidentale, innescando l’afflusso di correnti più umide in quota dai quadranti sudoccidentali anche sulle nostre regioni meridionali. Ne consegue un inizio di giornata perlopiù stabile e soleggiato, ma con tendenza a graduale incremento della copertura nuvolosa alta e stratificata a partire dai settori occidentali del Molise e della Basilicata, in ulteriore estensione alla Puglia tra il pomeriggio e le ore serali; non esclusi brevi e isolati piovaschi. Temperature minime senza variazioni significative, massime in lieve calo su Lucania e Molise. Venti in prevalenza deboli di direzione variabile, a tratti moderati da N-NO su basso Adriatico e Canale d’Otranto. Mari poco mossi.