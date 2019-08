Di:

E’ nato il ‘Movimento 24 agosto’ di Pino Aprile sabato scorso nel parco della Grancia in Basilicata. Il tour dello scrittore di ‘Terroni’ prosegue e toccherà Pietra Montecorvino il 31 agosto nell’ambito del ‘Terravecchia Festival’. Ad intervistarlo, il direttore del giornale ‘L’Attacco’ Piero Paciello. A proposito della manifestazione, Rino Lamarucciola, ex sindaco di Pietra, spiega: “Sarà l’occasione per capire meglio il programma del movimento anche per quanti continuano a telefonarmi per avere delucidazioni. Sentiranno dal vivo”.

Lamarucciola – attualmente non collocato in nessun partito, una storia nel Msi e in An, un’esperienza da indipendente nella lista Fratelli d’Italia alle regionali del 2015, ultima tessera politica quella dei circoli di ‘Futuro e Libertà’- fornisce a ‘Stato Quotidiano’ un breve resoconto di quanto discusso nella grande kermesse della Grancia.

L’incontro alla Grancia

Più di 500 persone con diritto a parlare per 3 minuti, clessidra in mano, “quando sono andato via verso ora di pranzo ne erano ancora iscritti a parlare altre 150”. Una raffica di interventi, persone arrivate da Puglia, Campania, Basilicata, Calabria in rappresentanza di altrettante associazioni meridionaliste. “Fra tante proposte, quella che più mi è rimasta in mente è stata quella di una tassazione minima al 5% sia per le famiglie sia per le imprese del sud per attrarre investimenti”.

La critica all’autonomia differenziata non è il solo cavallo di battaglia Mva: “Si tratta non di formare un partito politico ma un partito di proposte politiche, oltre l’appartenenza”. Circa la sua personale adesione precisa: “Se farà accordi programmatici con il centrosinistra per quanto mi riguarda non se ne parla, posso avere interesse per i singoli problemi senza adesione totale”. Circa l’inclinazione “neoborbonica” che si ritroverebbe tra le sue fila, netto: “In un mondo globale questo discorso non paga e lo ha capito anche la Lega che non è più Lega Nord”.

Vescera: “Il dato è tratto”

Con lui al primo incontro pubblico nel parco anche Enzo Lionetti, di S. Ferdinando di Puglia, altri interessati da Biccari e il giornalista di Foggia Raffaele Vescera, fra i primi promotori e divulgatori dell’iniziativa politica. Vescera così commenta l’avvio del partito: “Movimento 24 agosto, cento fiori sbocciano, il dado è tratto, la pietra lanciata, sabato 24 al parco della Grancia da Pino Aprile, ha prodotto un sommovimento inaspettato, un’onda improvvisa di centinaia, migliaia di adesioni che giungono da ogni dove alla pagina Terroni di Pino Aprile, da parte di persone comuni ma anche parlamentari, come il senatore materano Saverio De Bonis, sindaci e amministratori locali che danno la loro disponibilità a impegnarsi per il riscatto del sud, discriminato ed escluso dall’iniquo sviluppo economico del Paese”. L’appello, dopo l’invito a mandare adesioni sulla pagina di ‘Terroni’ è quello a combattere “contro la più grande ingiustizia italiana: la questione meridionale”.