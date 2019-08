Operazione Ares, Gabrieli scrive al sindaco Miglio

Di:

Nelle scorse settimane il Sindaco avv. Francesco Miglio aveva inviato i rallegramenti della Pubblica Amministrazione ai vertici della Polizia di Stato a seguito della brillante operazione denominata ARES del 6 giugno u.s. condotta dalla SQUADRA MOBILE FOGGIA “GRUPPO SAN SEVERO”, SQUADRA DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL COMMISSARIATO DI P.S. SAN SEVERO, REPARTO PREVEZIONE CRIMINE PUGLIA SETTENTRIONALE DI SAN SEVERO.

Il Capo della Polizia dott. Franco Gabrielli ha così risposto al Primo Cittadino di San Severo che aveva speso parole di stima, gratitudine ed apprezzamento per l’operato delle Forze di Polizia.

“Caro Sindaco, desidero ringraziarLa per le lusinghiere parole di stima e gratitudine rivolte al personal della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Foggia, il Commissariato di PS di San Severo nonché il Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale, la cui professionalità e determinazione hanno reso possibile il brillante esito di una importante operazione di polizia giudiziaria, conclusasi con la cattura e l’arresto di cinquanta persone. Tali espressioni di stima e di riconoscenza rappresentano la migliore testimonianza dell’impegno e della dedizione che i nostri operatori quotidianamente profondono per garantire la sicurezza ai cittadini, veri destinatari del nostro lavoro, la cui serenità costituisce per noi un assoluto e incondizionato dovere morale, ancora prima che istituzionale. Nell’assicurarle che sarà mia cura estendere a tutti i Colleghi il Suo messaggio e certo che dell’impatto motivante che avrà sul prosieguo del loro quotidiano impegno, la circostanza mi è gradita per ringraziarla della sensibilità istituzionale dimostrata e per porgerle cortesi saluti”. F.to Il Capo della Polizia Franco Gabrielli.

SAN SEVERO, 26 agosto 2019

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo