Quindicenne molestata davanti al Bar Catalano, la denuncia del padre

Foggia. “Questa mattina mia figlia ha subito un’aggressione fisica. Era in motorino un uomo senza maglietta la ha molestata ad un semaforo (bar Catalano) ed è scappato solo per intervento dei presenti. Era di colore. Mia figlia ha detto: ‘Papà era ubriaco, solo un uomo ubriaco’, e mentre me lo diceva piangeva’. Non accetterò commenti razzisti. Ho scritto il post perché la città non è sicura. Ho scritto il post perché ci sono ragazze a 15 anni che ci danno una speranza”. Lo scrive su fb Leonardo De Santis, di cui è noto l’impegno politico e associazionistico in città.

Tra i commenti. “Spero che tua figlia stia bene. La città è allo sbando, ci è successo un episodio simile con un uomo foggiano ubriaco che inveiva contro di noi per il solo fatto di avergli chiesto di spostarsi dal centro strada”. Un altro amico aggiunge: “E’ un pazzo che gira a torso nudo che ho incrociato ieri girando in auto, e il problema chiaramente non è il colore della pelle ma della sicurezza pubblica”.

Rita Chinni, ex consigliere comunale: “A Foggia non vi sono controlli, tutto può accadere e non perché un ubriaco ha la pelle nera accadono furti, scippi, violenze sotto gli occhi di tutti. Chiediamo che si possa passeggiare senza aver il timore di esser aggrediti”. Qualcuno gli suggerisce di denunciare: “È il caso di denunciare Leo. Magari non è solo ubriaco ma ha bisogno di un TSO. Non è questione del colore della pelle, è una questione di sicurezza”.