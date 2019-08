Sanità: a Foggia salva bimba con grave malformazione

Di:

“Sono stato autorizzato a pubblicare questo messaggio privato”. Ne dà notizia il presidente Michele Emiliano riguardo a quanto accaduto ad un chirurgo plastico.

“Sono un chirurgo di trapianti di fegato. Ho letto su Fb il suo replay al consigliere sulle bugie circa la malasanità pugliese. Mi permetto, quindi, di scriverla per portare i suoi occhi, e magari quelli dei bugiardi, su due casi di straordinaria eccellenza medica all’ ospedale pediatrico Giovanni XXIII … proprio nel periodo di ferragosto”.

Intorno al periodo di Ferragosto c’era stato un botta e risposta fra il consigliere regionale Conca e il direttore generale della Asl di Bari Sanguedolce sul presunto caso di un paziente che, per un distacco di retina, sarebbe andato a Verona. La notizia è stata smentita dal direttore con l’elenco dei centri di eccellenza in regione e precisando che quella di recarsi in Veneto sarebbe stata “scelta del paziente”.

“Oggi- continua il chirurgo plastico parlando di sanità pugliese- hanno dimesso dalla terapia intensiva la bimba affetta da SEU (sindrome emolitica uremica), gravissima, si è arrestata più volte e i colleghi, in particolare la dott.ssa Lasorella, l’hanno tirata fuori … seguendo le indicazioni cliniche più aggiornate e internazionali e nel periodo di ferragosto. Da medico partito da Bari e formatosi in Inghilterra, posso dire che questo è il risultato di grandissima professionalità e passione.

Nello stesso periodo, lo stesso team si è recato in trasferta a Foggia per assistere bimba con malformazione cardiaca, intrasportabile in sala operatoria per gravità di peso corporeo di 400gr, operata a letto in terapia intensiva, quarto caso in letteratura mondiale e curata sempre nel mese di agosto”. Il messaggio riportato dal governatore si conclude: “Scusi se la contatto privatamente, ma ci tenevo a difendere la buona sanità in Puglia”.