“Un sincero in bocca al lupo al presidente Pazienza”

Chiusa finalmente la fase della nomina del Presidente del Parco Nazionale del Gargano la CNA di Foggia si augura che si riprenda velocemente la piena operatività dell’Ente Parco.

Un ringraziamento va al Vicepresidente Costanzucci che nelle funzioni vicarie ha garantito una presenza significativa del Parco anche in questi anni in cui forze politiche ed istituzioni non riuscivano a trovare la quadra sul nome del Presidente.

Al prof. Pazienza, di cui CNA ha avuto modo di apprezzare qualità, competenze e serietà per il lavoro profuso in questi anni negli incarichi pubblici ricoperti, è stato affidato un importante compito non solo per il governo complesso di una Istituzione come l’Ente Parco, dove è richiesta una forte capacità di interlocuzione con i soggetti impegnati nella tutela ambientale, con i rappresentanti sociale ed economici oltre che con gli enti locali, ma al tempo stesso per ridare forza ad una politica concertata del territorio che abbia al centro la grande risorsa naturale ed ambientale del Gargano.

Fa senso dirlo ma al primo posto dell’agenda restano il Piano del Parco ed il Piano socio economico: gli strumenti innovativi del governo del territorio che, forse perchè troppo innovativi, non sono stati ancora resi operativi nel Parco del Gargano; la definizione di piani di sviluppo d’ambito ( pensiamo al piano per lo sviluppo dell’area dei laghi del Gargano ) che mantenendo al centro la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali diano nuova linfa allo sviluppo economico e sociale del territorio; la lotta ai detrattori ambientali con al primo posto l’abusivismo edilizio; il sostegno al turismo sostenibile ed in primo luogo al turismo esperenziale che può rappresentare insieme al recupero dei vecchi mestieri dell’artigianato un arricchimento della tradizionale offerta turistica del territorio; il sostegno ad una politica di recupero del patrimonio edilizio a partire dai centri storici presenti nel territorio del parco anche per dare una risposta all’esigenza di lavoro nel comparto dell’edilizia.

CNA è convinta che recuperando un clima di forte collaborazione tra gli organi del Parco, le Istituzioni locali, il mondo dell’associazionismo ambientalista ed economico, il mondo della scuola sarà possibile far rivivere al Parco una nuova stagione positiva.

Per questo esprime i più sinceri auguri di Buon lavoro al Presidente Pasquale Pazienza dichiarando sin da ora la piena disponibilità a collaborare per il rilancio del Parco Nazionale del Gargano.

Il direttore Provinciale Il Presidente Provinciale

Antonio Trombetta Pupillo Michele