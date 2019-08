Vieste in love: martedì conferenza stampa

Di:

Saranno nove giorni speciali. Con effetti ed eventi in tema amore. Vieste è pronta a vivere “Vieste in Love” , la kermesse in programma dal 31 agosto all’8 settembre nella città di Cristalda e Pizzomunno.

Alla sua prima edizione, “Vieste in Love” promette di essere un’occasione per vivere il territorio in modo diverso. Le meraviglie del Gargano raccontate attraverso allestimenti e iniziative che mettono l’amore al centro dell’attenzione. L’amore in ogni sua sfumatura: romantico e per gli animali, per i bambini e i diversamente abili, per la natura e la cultura, per le tradizioni e l’arte. E mille altre sorprese ancora.

I dettagli di “Vieste in Love”, promossa dal Comune di Vieste e dalla società di eventi Studio360 , saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà martedì 27 agosto alle ore 18 nella sala consiliare di Palazzo di città in corso Fazzini. Saranno presenti il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e i suoi colleghi di Giunta, Rossella Falcone, Mariella Pecorelli, Graziamaria Starace, Dario Carlino e Sandro Siena.

