Vittorie esterne con 3 goal per Atalanta e Lazio

Di:

Partono col piede giusto Atalanta e Lazio, che colgono in trasferta due vittorie pesanti. I bergamaschi rimontano a Ferrara un doppio svantaggio, i laziali passano a Genova contro la Sampdoria. In entrambi i successi si registrano le doppiette dei due attaccanti, per la Lazio quella di Immobile, per la squadra di Gasperini quella di Muriel. Non è stato facile per l’Atalanta, sotto di due gol alla mezz’ora (DI Francesco 7′, Petagna 27′), ma i nerazzurri hanno tirato fuori l’orgoglio, riuscendo ad accorciare le distanze nel primo tempo (Gosens al 34′).Nella ripresa entra Muriel, che nel giro di 5 minuti chiude il match. A Marassi la Lazio, invece, non soffre nel conquistare i tre punti, arrivati grazie alla doppietta di Immobile che supera i 100 gol in A e alla rete di Correa.ù

fonte lega serie a