A Manfredonia il prezzo delle case resta ancora molto alto

A Manfredonia, su un totale di 1.240 annunci tra tutte le categorie, quelli relativi a appartamenti sono circa 882.

Prezzo medio appartamenti al metro quadro, dedotto dagli annunci immobiliari in vendita a Manfredonia presenti su Caasa, aggiornato mercoledì 26 agosto 2020: 1.450 €/m².

Prezzo medio mensile al metro quadro in affitto: 8,5 €/m² mese.

I prezzi nelle compravendite di appartamenti a Manfredonia sono sostanzialmente invariati negli ultimi 6 mesi (-0,77%). La minima riduzione delle quotazioni rilevata è chiaramente delineata nel periodo in esame. Prezzi sostanzialmente invariati sono confermati anche negli ultimi 3 mesi.

A Manfredonia le quotazioni più economiche per appartamenti in vendita sono relative alla zona Mezzanone (850 €/m²) in prossimità della quale sono presenti circa 10 annunci, mentre raggiunge le quotazioni più elevate la zona Siponto (1.600 €/m² con 141 appartamenti in vendita).