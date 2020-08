Anziana derubata e picchiata a Monte. Il sindaco “Siete dei vigliacchi, delle BESTIE”

Monte Sant’Angelo, 26 agosto 2020. “VIGLIACCHI! Ecco cosa siete: dei VIGLIACCHI!!!

Entrare nel cuore della notte nella casa di una persona anziana sola e malmenarla a tal punto da farla finire in ospedale, vi qualifica non come persone, ma come BESTIE!

Chiedo a gran voce alle Forze dell’Ordine il massimo impegno affinché questi balordi, pericolosi e senza scrupoli, vengano assicurati alla giustizia”. Lo scrive sui social l’attuale sindaco di Monte Sant’Angelo, commentando la notizia della “81enne aggredita da tre malviventi che si sono introdotti nella sua abitazione, dove la donna vive da sola, verso le 3.30 del mattino. La vittima al momento è in stato di choc e non è in grado di parlare. E’ ricoverata nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e ha un livido sul viso“.