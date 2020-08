Cataneo: “Da Stupor Mundi alla Lega, 800 anni di storia abiurati da Landella”

Il Movimento 24Agosto Equità Territoriale con il Circolo Tavoliere Monti Dauni di Foggia, a seguito dell’inqualificabile evento politico avvenuto in una assolata e deserta domenica d’agosto, mentre la gran parte dei foggiani era al mare, ha dovuto prendere atto che 800 anni di storia sono stati abiurati dal primo cittadino Franco Landella che nell’Aula consiliare, a Palazzo di Città il 23 agosto scorso, ha ‘consegnato’ Foggia ad un rappresentante padano della Lega”. Lo scrivono in un comunicato Pasquale Cataneo e Giovanni Palmulli, del M24A.

I rappresentanti del movimento ritengono che questo evento “non sia il frutto di una conversione politica ma una questione personal-familiare. Il sindaco ha voluto dare una risposta d’impeto, primitiva e deprimente, che lo ha coinvolto per le affermazioni irrispettose del ruolo istituzionale rivestito e, soprattutto, verso la cittadinanza tutta in quanto il sindaco rappresenta l’intera comunità, concetto che evidentemente sfugge all’attuale sindaco pro-tempore foggiano”.

Nella nota si ricorda l’epigrafe visibile presso il museo civico dauno: “Ciò comandò Federico Cesare che fosse fatto affinché la città di Foggia divenisse reale e inclita sede imperiale”. Il puer Apuliae fu colui il quale sconfisse, portando avanti il suo disegno politico, circa 800 anni fa, proprio la seconda Lega”. Dopo i riferimenti alla battaglia di Cortenuova, le insegne inviate al Papa e la conquista del Carroccio di Milano, la domanda: “E l’attuale primo cittadino foggiano che fa? Sulla scorta di “viscerali” reazioni per la lesa sua maestà politica (non vogliono i voti del sindaco di Foggia!) abiura la storia e, nell’aula consiliare del Comune foggiano – aperta di domenica, quindi oltre l’ordinaria amministrazione e con costi ulteriori scaricati su tutti i cittadini – durante la manifestazione partitica ha affermato che da quel momento in poi sarebbe “svettata” la bandiera della Lega (il sole delle Alpi e/o Alberto da Giussano?), magari anche solo metaforicamente, sulla torre civica della città. Ha scambiato l’onta di diventar vessillo leghista con la “vestizione” allegorica del sindaco pro-tempore”.

Quattro mesi fa il Comune di Foggia, battendo quello di Treviso con oltre 500 preferenze in più, ha vinto con la sua bandiera e stemma municipale il torneo dei 105 capoluoghi di provincia italiani. Un concorso virtuale promosso dalla pagina Facebook “Fun with Flags” dedicato alla storia delle bandiere, a curiosità sugli stemmi e i simboli delle popolazioni di tutto il mondo. “Anche lo Stupor Mundi si starà rivoltando nella tomba perché Foggia da città sede imperiale viene “consegnata” dal “capo” Landella al leader padano! Questo è solo l’ultimo atto deleterio dell’amministrazione comunale Landella che, dopo oltre 6 anni di conduzione amministrativa del Comune di Foggia, ha fatto registrare la collocazione all’ultimo posto tra i capoluoghi di provincia pugliesi nella recentissima graduatoria regionale di lettura, con 15 diversi indicatori della qualità della vita, che fa seguito al penultimo posto in Italia, nella precedente omografa graduatoria effettuata, dal Sole24Ore, nel 2019”.

Cataneo e Palmulli biasimano questo comportamento “cui goffamente si è cercato di porre rimedio” e chiedono “le dimissioni” del sindaco.

A testimoniare l’attenzione che il M24A-ET pone alla Città di Foggia ed ai foggiani ha assicurato la presenza alla manifestazione di domani 27 agosto alle ore 10.00 anche il fondatore e presidente nazionale, lo scrittore giornalista Pino Aprile”.