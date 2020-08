Che cos’è un dispositivo anti abbandono e come funziona

Il 7 novembre 2019, è entrato in vigore l’obbligo di installazione in auto del dispositivo anti-abbandono per tutti i genitori con bambini fino a 4 anni e la data finale per adeguarsi alle nuove disposizioni è stata il 6 marzo 2020.

Dal 6 marzo, tutti coloro che circolano in auto con un bambino fino a 4 anni di età e non hanno un dispositivo anti-abbandono, vanno incontro ad una sanzione minima di 81 euro fino a 361 euro, con una riduzione di 5 punti sulla patente. In caso di recidiva nei due anni successivi, il conducente dell’auto può essere soggetto a sospensione della patente per un minimo di 15 giorni fino a 2 mesi, comprensivi di riduzione di punti e ulteriore sanzione.

I dispositivi anti-abbandono possono essere acquistati sia online sia nei negozi specializzati di Infanzia, ma devono possedere delle caratteristiche specifiche per essere in regola con le disposizioni della Legge Anti-Abbandono.

Che cos’è un dispositivo anti-abbandono

Come specificato nel decreto ministeriale, il dispositivo anti abbandono è un dispositivo di allarme costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai 4 anni a bordo dei veicoli di categoria M1,N1,N2 ed N3, e si attiva in caso di allontanamento del conducente dal veicolo.

Le sanzioni previste per gli automobilisti, sono state attivate solo il 6 marzo 2020, per evitare che la confusione iniziale della nuova legge avrebbe introdotto multe per migliaia di inconsapevoli automobilisti. Nel corso dei mesi, sono stati ritoccati anche i fondi messi a disposizione dal Governo pari a 1 milione di euro che, con gli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il fondo è stato aumentato a 5 milioni di euro, erogati sotto forma di credito d’imposta chiunque abbia acquistato un dispositivo anti abbandono.

Esistono due tipologie di dispositivi antiabbandono, un tipo può essere integrato all’interno del seggiolino mentre l’altro può essere catalogato come dispositivo in dotazione come accessorio del veicolo.

La legge anti abbandono stabilisce delle specifiche caratteristiche di un dispositivo anti abbandono, e sono: