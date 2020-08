Cosimo, un manfredoniano all’Organizzazione per il commercio mondiale

«La domanda di tirocinio al Wto l’ho fatta un po’ per caso. Avevo fatto un colloquio per un lavoro di sei mesi presso un’altra organizzazione internazionale a Ginevra, ma non era andato a buon fine. Visto che ero alla ricerca di una pausa dal PhD prima di iniziare l’ultimo capitolo, ho pensato di fare domanda per il Wto. La scelta si e’ rivelata indovinata: il tirocinio era molto interessante ed è stato molto utile sia per finire il PhD, sia per gli sbocchi lavorativi seguenti».

Cosimo Beverelli, 42 anni, è originario di Manfredonia, in provincia di Foggia. Dopo aver studiato relazioni internazionali con specializzazione in economia internazionale all’università di Bologna, nella sede di Forlì, ha conseguito un master in economia all’Universitat Pomeu Fabra di Barcellona e un dottorato in economia internazionale al Graduate institute di Ginevra. Cosimo è sportivo – fa sci, mountain bike e tennis – ma la sua prima passione è l’economia. «Per fortuna si tratta di una passione che posso esercitare ogni giorno sia al Wto, sia all’università di Ginevra, dove ho un contratto come “lecturer”». Dall’aprile del 2009, infatti, Cosimo lavora presso la divisione di ricerca economica dell’Organizzazione per il commercio mondiale, la stessa dove aveva svolto il suo tirocinio tra l’ottobre del 2007 e la fine del gennaio 2008.

