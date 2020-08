Fitto a Taranto “Vittoria è alla nostra portata, basta clientelismo”

Bari, 26 agosto 2020. “La scelta è semplice: i pugliesi possono decidere di confermare un modello di governo clientelare, fatto di mance e prebende, oppure possono aderire al nostro progetto per una Puglia moderna ed efficiente”. Così il candidato presidente del centrodestra, on. Raffaele Fitto, durante la presentazione di questa mattina a Taranto dei candidati al Consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia. “Durante questa campagna elettorale, -ha concluso Fitto- spiegheremo senza sconti i disastri che ereditiamo dopo 15 anni di centrosinistra, ma indicheremo anche e soprattutto la strada che abbiamo già individuato per risolvere i problemi e dare una spinta alla crescita e allo sviluppo della nostra Puglia”.

L’on. Fitto, nel pomeriggio, ha partecipato anche alla presentazione dei candidati della circoscrizione di Taranto della lista civica “La Puglia Domani”.

“Abbiamo fatto una scelta chiara -ha dichiarato Fitto- individuando candidati che corrono e si impegnano davvero per avere delle liste competitive ed evitare il “supermarket” a cui i pugliesi assistono in questi giorni. La vittoria in Puglia è assolutamente alla nostra portata e chiediamo a tutti una grande mobilitazione per realizzare quel cambiamento di cui la nostra Regione ha tanto bisogno”.

I candidati al Consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia per la circoscrizione di Taranto sono:

1.Arrè Francesca

2.Maiorano Luigi Giovanni

3.Perrini Renato

4.Perrone Agostino

5.Pilolli Domenico Giovanni

6.Rigo Mario

7.Vietri Giampaolo

I candidati al Consiglio regionale, invece, nella lista “La Puglia Domani” per la circoscrizione di Taranto sono:

1.Infesta Nicola

2.Mazza Patrizio

3.Montanaro Luigi

4.Santoro Maria

5.Scalera Antonio Paolo

6.Scarciglia Alessandro

7.Tommasino Giuseppe, Gregorio, Benedetto