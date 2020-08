Fuoristrada forzano posto blocco, arrestato 51enne di San Marco in Lamis

(ANSA) – NAPOLI, 26 AGO – Il conducente di un fuoristrada che aveva forzato un posto di blocco della Polizia a Sarno (Napoli), Luigi Ferro, 51 anni , è stato arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento a Striano. Un secondo fuoristrada, sfuggito al posto di controllo, viene ricercato dai militari.

Ferro, residente a San Marco in Lamis (Foggia), insieme ad un complice , alla guida di un secondo fuoristrada, è stato intercettato poco prima delle 10.30 in via Palma, a Striano.

Mentre l’ altro automezzo è riuscito a fuggire, Ferro ha invaso la corsia opposta ed ha urtato la fiancata di un’ auto al cui interno vi erano due bambini con i genitori e, successivamente un muro ed un palo della luce.

L’ uomo ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato ed arrestato. In passato era stato denunciato per reati contro il patrimonio. (ANSA).