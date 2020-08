Gattuso “L’obiettivo è riconquistare la zona Champions”

“L’obiettivo della prossima stagione è ritornare in zona Champions” . Gennaro Gattuso , come al solito, non si nasconde ed è molto diretto nella conferenza di presentazione del ritiro azzurro a Castel di Sangro.

“Innanzitutto – dice il tecnico del Napoli – ho trovato bellissime strutture, tanta organizzazione, campi splendidi, alberghi di livello e rigrazio tutti per l’ospitalità qui in Abruzzo. E’ stata davvero una bella sopresa per me”.

Sente la responsabilità del nuovo Napoli che sta nascendo?

“Io sono nato con la responsabilità, non tempo nulla, bisogna solo lavorare, testa bassa e dare il massimo. Questa è la mia certezza. Sono soddisfatto dei giocatori che alleno, ho una squadra forte, giovane, ricca di talento.

“Sono sereno, non mi preoccupo del valore della rosa. Io alleno, è la cosa che so fare meglio, e so che potremo fare tanto. Cominciamo un campionato nuovo, c’è stato poco riposo per i motivi che conosciamo e sarà un inizio anomalo. Sarà un calcio diverso e non dobbiamo farci trovare impreparati”.

Adesso che è arrivato, può parlarci di Osimhen:

“Osimhen è un attaccante che ci dà varie alternative di gioco, abbiamo la possibilità di cercare subito la verticalità, sa attaccare gli spazi, ha forza fisica e sicuramente ci darà una grossa mano”

“Ovviamente ho idee in chiave tattica, così come ne ha il mio staff. Abbiamo calciatori di livello e valuteremo come andare a schierarci. La coperta deve essere tirata e garantire la copertura dell’intero campo. Ci vuole forza di spinta ma anche equilibrio”.

Che cosa chiede alla sua squadra per quel famoso step di crescita?

“La squadra ha bisogno di carattere, tecnica, ci sono tante componenti per fare bene. Ci vuole cuore, testa, senso di appartenenza e motivazioni per stare in questo Club. Solo in questo modo possiamo alzare l’asticella. Questo intendo quando parlo di veleno e di mentalità. Ed è lo step che dobbiamo fare per crescere”

Cosa si aspetta da questa sua prima stagione da allenatore azzurro sin dall’inizio?

“Mi aspetto tanto non da me, mi aspetto tanto dai miei giocatori. Io so cosa posso dare alla squadra, ma in questo momento devo lavorare tanto per cercare di cambiare qualcosina per migliorare. L’obiettivo è quello di entrare nell’Europa che conta. Sappiamo che non è semplice, però bisogna puntare alla Champions League. E’ quella la casa del Napoli degli ultimi dieci anni. E per quel pensiero lavoreremo…”.

(Foto Getty Images)

www.sscnapoli.it