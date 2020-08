Giostraio muore fulminato da scarica da 380 volt

(ANSA) – BERGAMO, 26 AGO – Un giostraio di 28 anni è morto attorno alle 13 di oggi, fulminato da una scarica da 380 volt che lo ha ucciso sul colpo mentre collegava la propria roulotte alla cabina dell’elettricità pubblica.

L’episodio in via Borsellino a Ghisalba, nella Bassa bergamasca, dove da un mese era allestito un luna park: per dare una mano ad alcuni parenti giostrai, il ventottenne era giunto questa mattina da Milano ma, poco dopo l’arrivo, si è verificato il dramma. Vani i soccorsi del 118. (ANSA).