Nuovo film di Pio & Amedeo: si gira nel Foggiano e si cercano attori

Pio e Amedeo saranno i protagonisti del film ‘Belli ciao’ di Gennaro Nunziante prodotto da Fremantle. Le riprese verrano girate a fine settembre in provincia di Foggia.

Per questo motivo si cercano bambini e ragazzi somiglianti ai due attori. Un bambino di 6/7 anni (capelli chiari e occhi chiari) intraprendente, spigliato e somigliante a Pio. Un altro della stessa età (moro, occhi neri) intraprendente, spigliato e somigliante ad Amedeo.

E ancora, un ragazzo di 14 anni biondo, occhi azzurri, intraprendente, spigliato e somigliante a Pio e un altro della stessa età moro con occhi neri somigliante ad Amedeo. Si cerca anche una ragazza di 14 anni spigliata ed estroversa.

Gli interessati a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al casting possono inviare la candidatura allegando due foto (primo piano e figura intera) più i dati anagrafici del minorenne, più il contatto telefonico di entrambi i genitori, più espressa autorizzazione a Fremantle, da parte dei genitori e/o del legale tutore, all’utilizzo del materiale inviato unitamente all’email (dati, foto, etc.) per le attività di casting relative al film dal titolo provvisorio “Belli Ciao” all’indirizzo bc2020castingpuglia@gmail.com

È possibile candidarsi solo ed esclusivamente tramite mail, le persone selezionate verranno contattate telefonicamente solo in caso di idoneità. Tutte le mail non attinenti e/o non provenienti da un genitore e/o legale tutore del minorenne e/o che non dovessero contenere quanto sopra richiesto verranno cestinate

Per info: bc2020castingpuglia@gmail.com

Fonte: foggiatoday