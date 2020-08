Regionali, UDC-NUOVOPSI: responsabile provinciale primario Cisternino

Bari, 26 agosto 2020. In occasione della competizione elettorale per le elezioni regionali nella circoscrizione provinciale di Foggia, i coordinatori Provinciali Francesco D’Innocenzio UDC e Giovanni Alfonzo NUOVO PSI, hanno deciso di nominare responsabile organizzativo provinciale UDC-NUOVOPSI per la campagna elettorale, il Dott. Antonio Cisternino primario

Urologo presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo,

coordinatore Cittadino UDC di San Giovanni Rotondo e responsabile della sanità nella

giunta esecutiva del partito.