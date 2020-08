Riccardi a Bordo “Onorevole? Ma mi faccia il piacere”

Manfredonia, 26 agosto 2020. “Illustre (?!?!) onorevole, se la tua risposta รจ giunta dopo ore di riflessione, la mia replica la faccio subito, perchรฉ ๐ฅ๐ž ๐ญ๐ฎ๐ž ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ซ๐ข๐๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐ž”. Lo scrive sui social Angelo Riccardi, giร sindaco di Manfredonia.

“Innanzitutto, ๐ง๐จ๐ง ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐๐จ ๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐ฆ๐š๐ข ๐ญ๐ฎ ๐ญ๐ข ๐ฌ๐ข๐š ๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ญ๐จ ๐œ๐ก๐ข๐š๐ฆ๐š๐ญ๐จ ๐ข๐ง ๐œ๐š๐ฎ๐ฌ๐š, tanto da ipotizzare fantomatiche ed infondate azioni giudiziarie. Poi, ho notato che hai saputo descriverti benissimo quando hai indicato i miei pretesi tratti caratteriali che, contrariamente a quanto asserisci, sono propri esclusivamente della tua persona: tracotanza, arroganza, superficialitร ed inadeguatezza. Queste โ€˜qualitร โ€™, infatti, appartengono a te soltanto, e non a me”.

“๐’๐ฎ๐ฅ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฌ๐œ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐š๐ฏ๐ซ๐ž๐ข ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐จ ๐๐š ๐ข๐ง๐ฌ๐ž๐ ๐ง๐š๐ซ๐ญ๐ข, caro il mio diplomato โ€˜in cornoโ€™. Ma sulle furbate fatte sottobanco, il maestro sei tu. Quando dici, ad esempio, che lโ€™impresentabilitร di un candidato alle elezioni non puรฒ essere sollevata da un singolo parlamentare, ma viene dichiarata dalla Commissione Antimafia, perchรฉ non precisi anche chi ne fa parte? Col tuo violento e gratuito attacco nei miei confronti, non hai fatto altro che ammettere pubblicamente quanto tu ti sia prodigato per evitare la mia candidatura alle imminenti elezioni regionali. Dopo la Gentile candidata a Bari e Lecce -ed รจ oltremodo vergognosa la vostra ipocrisia di esservi pubblicamente spesi a favore delle candidature femminili e della paritร di genere in Consiglio-, bisognava occuparsi di me, per consentire al tuo compare di avere piรน chances alle prossime elezioni regionali”.

“๐’๐จ๐ง๐จ ๐ฌ๐ข๐œ๐ฎ๐ซ๐จ ๐œ๐ก๐ž, ๐œ๐จ๐ง ๐ฅ๐š ๐ฆ๐ข๐š ๐œ๐š๐ง๐๐ข๐๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž, ๐š๐ฏ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐จ ๐ฅโ€™๐ž๐ง๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐ฆ๐จ ๐ฌ๐œ๐ก๐ข๐š๐Ÿ๐Ÿ๐จ da chi i voti e gli incarichi politici se li รจ sempre sudati mettendosi in gioco, confrontandosi con elettori ed avversari, diversamente da te, che non hai mai ricevuto direttamente preferenze dagli elettori e ti sei sempre blindato dietro un listino. Credo anche che sarebbe molto difficile, in caso di tua candidatura quale consigliere al Comune di Manfredonia, ricevere un numero notevole di suffragi, perchรฉ non hai mai amato veramente la nostra cittร e ti sei dedicato solo e soltanto a fare โ€˜chiacchiereโ€™”.

“E, comunque, ti garantisco che ๐ฌ๐ฎ ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ง๐๐ž ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐œ๐ข๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š, ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ง๐ฎ๐ง๐œ๐ข๐š ๐ ๐ข๐ฎ๐๐ข๐ณ๐ข๐š๐ฅ๐ž ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฆ๐ข๐š ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐š๐ญ๐š ๐œ๐š๐ง๐๐ข๐๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š, ๐š๐ง๐๐ซ๐จฬ€ ๐ฌ๐ข๐œ๐ฎ๐ซ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐Ÿ๐ข๐ง๐จ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐จ๐ง๐๐จ per chiarire tutto ciรฒ che รจ accaduto”.

“A proposito di incarichi dati ai legali, ti ricordo di far presente al tuo (e se non lo fai tu ci penserรฒ io) che hai dichiarato pubblicamente nella tua intervista di non avere mai conosciuto ed incontrato i magistrati che mi hanno giudicato. Poi, hai aggiunto: โ€œAnzi, non ne conosco neanche i nomiโ€. Ebbene, se non ne conosci โ€œneanche i nomiโ€, come fai a dire di non averli mai incontrati? E poi, come mai ti sei sentito tirato in ballo? Infine, sottolineo un passaggio che mi ha fatto sorridere, quando hai riferito queste parole: โ€œSubito dopo [le Regionali, ndr], con grande umiltร , credo che il nuovo gruppo dirigente del partito di Manfredonia si metterร al lavoro per concorrere alla costruzione di unโ€™alleanza larga e civica che possa candidarsi alla guida della cittร con lโ€™obiettivo di rifondarla dopo i disastri degli ultimi anniโ€. Dalle tue parole si evince chiaramente che il remunerato posto in Parlamento che dura da ben 184 mesi (๐œ๐จ๐ง ๐จ๐ฅ๐ญ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ข ๐ž๐ฎ๐ซ๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ง๐ฌ๐จ, fortunatamente per te; purtroppo per la cittร ) ti ha fatto allontanare cosรฌ tanto da Manfredonia, che ๐ง๐ž๐ฆ๐ฆ๐ž๐ง๐จ ๐ญ๐ข ๐ซ๐ž๐ง๐๐ข ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ญ๐ฎ ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ญ๐ฎ๐จ ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ข๐ž๐ญ๐ž ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ž ๐ฌ๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ณ๐ข๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐๐ข๐ฌ๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐œ๐ข ๐œ๐ฎ๐ข ๐ฉ๐š๐ซ๐ฅ๐ข.

Vergognati onorevole per quanto detto, perchรฉ le tue parole fanno comprendere, ancora una volta, che non conosci i problemi del nostro territorio ed i tuoi sforzi sono tesi unicamente ad ottenere un unico risultato: mantenere il piรน a lungo possibile la tua carica di parlamentare e la carica del tuo compare. ๐‘ช๐’‚๐’“๐’ ๐’๐’๐’๐’“๐’†๐’—๐’๐’๐’†, ๐’Ž๐’‚ ๐’Ž๐’Š ๐’‡๐’‚๐’„๐’„๐’Š๐’‚ ๐’Š๐’ ๐’‘๐’Š๐’‚๐’„๐’†๐’“๐’†!”, conclude Riccardi.