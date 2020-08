Scuola, Puglia: arrivano a settembre 150 mila banchi, solo il 27% del totale

Sono attesi per fine settembre, metà ottobre, i 150.000 nuovi banchi monouso necessari per la Puglia, il 27% dei circa 550.000 studenti della regione. Insieme ai banchi c’è fame di spazi con un fabbisogno che sfiora le 700 aule nelle 267 scuole, sulle 635 complessive, che hanno risposto, a ferragosto, al monitoraggio deciso per conoscere la domanda effettiva di nuove superfici in cui fare lezione. Delle 267 scuole che hanno risposto al monitoraggio, 110 sono del primo ciclo e 157 del secondo.

Come reperire questi spazi?

Le soluzioni saranno individuate dai tavoli provinciali che, alla luce della specificità di ciascun territorio, l’ufficio scolastico regionale vuole attivare a partire dal 26 agosto per scegliere quali spazi utilizzare (a titolo di esempio palestre, aule dismesse, laboratori, restringimento magari delle biblioteche scolastiche,etc.). I tavoli verranno insediati partendo dalle realtà territoriali più piccole, in questo caso Foggia, per definire così un modello operativo da utilizzare poi, a cascata, nelle altre province fino all’area metropolitana di Bari.

Fonte: ilsole24ore