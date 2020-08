“Sul Gargano campeggi senza regole, musica da discoteca sparata a mille”

“Ciao, sono da poco tornato da una paio di settimane in Gargano, di cui 10 giorni fatti in due campeggi e 4 giorni fatti in un’area sosta camper.

Sono ormai circa 35 anni che frequento campeggi e, per la prima volta, mi è capitato di rimanere deluso dalla direzione del campeggio che rimane impassibile di fronte a comportamenti non conformi al regolamento da parte dei campeggiatori.

Musica a tutto volume a qualsiasi ora e chiaccherate a voce più che alta, anche ben oltre la mezzanotte. In particolare, in un campeggio a sud di Vieste, vi era un accampamento di tende di ragazzi giovani, una ventina, che fino a mezzanotte metteva musica a un volume degno di una sala da ballo. Numerosi campeggiatori si sono rivolti alla direzione, senza alcuna presa di posizione da parte di quest’ultima. Per fortuna che il regolamento era pubblicato proprio di fronte alla reception, che così recita:

(…) Dalle 14 alle 16 e dalle 24 alle 7 sono rigorosamente proibiti i rumori che, comunque, disturbano il riposo dei campeggiatori, come pure montare o smontare tende. È vietato, pertanto, durante tali ore, usare apparecchi radio o simili, e il parco giochi. La sbarra d’ingresso sarà chiusa, perciò è proibito assolutamente circolare, entrare o uscire con veicoli a motore. Le motociclette ed i ciclomotori dovranno essere condotti a mono. 9. Gli apparecchi producenti suono devono essere tenuti sempre a basso volume, mentre nelle ore del silenzio dovranno rigorosamente essere spenti. Chi reca disturbo sarà allontanalo dal campeggio.”

Purtroppo questo regolamento veniva interpretato dai giovani campeggiatori come “fino alla ore 24 fai tutto ciò che ti pare”.

Vi sono stati anche momenti di tensione tra qualche campeggiatore e la giovane tribu’ festaiola, ma, come al solito, la direzione non ha preso alcun provvedimento.

Sarà che sono tanti anni che frequento i campeggi e non ho mai assistito a scene eclatanti quali la musica da discoteca sparata a mille fino a mezzanotte, ma sono rimasto molto sorpreso da come la direzione del campeggio (non) ha affrontato la questione.

Mi sono trovato molto meglio in un’area sosta vicino a Manfredonia, dove la direzione era molto presente e dove vi era molta più educazione da parte dei camperisti.”

Fonte: forumcamperonline