Covid Puglia: 284 nuovi casi positivi ed un decesso

Foggia, 26/08/2021 – 284 nuovi casi di Covid in Puglia. Il dato divulgato dalla Regione Puglia nel bollettino di oggi, 26 agosto. 13.465 sono invece i test giornalieri, una persona deceduta. I nuovi contagi sono così ripartiti: provincia di Bari 67; provincia di Bat 30; provincia di Brindisi 40; provincia di Foggia 60; provincia di Lecce 70; provincia di Taranto: 16; residenti fuori regione 2; provincia in definizione: -1.

Attualmente sono positive al virus 4.547 persone, 228 (+11 rispetto a ieri) ricoverate in area non critica, 24 in terapia intensiva. Casi totali per provincia da inizio pandemia: provincia di Bari 97.103; provincia di Bat 27.212; provincia di Brindisi 20.776; provincia di Foggia 46.309; provincia di Lecce 29.346; provincia di Taranto 40.291; residenti fuori regione 951; provincia in definizione 437.