Fallimento Amica, il Comune si oppone a richiesta di € 90mila per consulenti tecnici

Nel giudizio pendente del Comune di Foggia sul fallimento di Amica dinanzi al tribunale civile di Bari, è confermato l’incarico per l’avvocato Felice Lorusso, già conferitogli dal sindaco Landella prima dello scioglimento dell’assise comunale.

La presa d’atto è in una determinazione del Comune di Foggia a firma del dirigente del servizio avvocatura Gianluigi Caso e del funzionario Antonio Puzio. Riguarda il ricorso in opposizione dell’ente al decreto di liquidazione compensi per il collegio peritale, atto emesso nell’ambito del rilevante contenzioso sulla questione del fallimento di Amica.

“Il giudice dott. Nicola Magaletti, con decreto datato il 7 aprile 2021 ha liquidato la parcella in favore del collegio peritale- nella determina si riportano i nomi dei suoi componenti, ndr- disponendo testualmente “liquida in favore di ciascuno dei consulenti tecnici d’ufficio sopraindicati la somma di € 90.000,00 per compenso e posto il pagamento provvisoriamente a carico delle parti in solido detratto l’acconto eventualmente corrisposto”.

Il Comune di Foggia ha ritenuto il suddetto provvedimento “illegittimo e fortemente pregiudizievole e ha interesse a proporre opposizione al decreto di liquidazione dinanzi al presidente del Tribunale di Bari”.

Si spiega che Franco Landella, allora sindaco, preso atto della necessità di ricorrere in opposizione al predetto decreto di liquidazione, conferì incarico di patrocinio all’avv. Felice Eugenio Lorusso del Foro di Bari, in possesso di particolari conoscenze specialistiche. Tale avvocato, infatti, risultava essere difensore dell’ente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari dal 2015 nell’ambito del quale, appunto, è stato emesso il decreto. Dunque si configura “una situazione di continuità nell’attività difensiva”.

Il ricorso al legale esterno, a parte la questione della liquidazione, sopra rappresentata, “si è resa necessaria- spiega la determina- per la rilevante mole del contenzioso pendente e di nuova incardinazione a fronte della presenza nel servizio avvocatura di soli n. 2 avvocati iscritti all’albo speciale, di cui solo uno abilitato all’esercizio dinanzi alle magistrature superiori”.

L’ente impegna, quale compenso professionale, la somma complessiva di €18.498 – imputandola al cap. 380010 del Bilancio in corso- quale compenso professionale, con un acconto sul compenso pattuito per un ammontare di € 4.088.

“Pur trovandosi questo Ente in regime di esercizio provvisorio, trattasi di impegno di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto derivante dal perfezionamento di un incarico di patrocinio legale, tra l’altro legato all’esigenza indifferibile di far valere le ragioni

dell’ente in giudizio”.