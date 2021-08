Foggia, auto fuori controllo finisce contro la vetrina di un bar

Foggia, 26/08/2021 – (foggiacittàaperta) Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto intorno alle 12,30 di oggi – giovedì 26 agosto – su viale Colombo a Foggia. Il conducente di una Opel Agila, all’altezza dell’incrocio con via Angelo Fraccacreta, ha perso il controllo della sua auto e ha invaso pericolosamente il marciapiede finendo a pochi centimetri dai tavoli esterni del bar Tierra Caffè, per fortuna in quel momento non occupati. L’auto ha arrestato la sua marcia dopo aver infranto la vetrina. Saranno da quantificare i danni ma, per fortuna, non si sono registrati feriti. Il conducente è rimasto illeso e nessun avventore dell’esercizio commerciale ha subito conseguenze. (foggiacittàaperta)