TARI. Giovanni Caratù: “Giudicate voi!”

In pratica la commissione aumenta per il 2020 la tari per tutti indistintamente. Poveri ricchi aziende pensionati nullatenenti negozi artigiani ecc. Sempre la commissione e sempre in pratica, per il 2021 concede uno sconto ( per effetto del COVID ) solo ad alcune categorie che faranno esplicitamente demanda entro il 30 ottobre 2021.

Sempre in pratica e sempre in definitiva demandano al nuovo sindaco di incassare meno per lo sconto che oggi viene concesso.

In definitiva la tari aumenta per tutti per il 2020 e per il 2021 qualcuno può chiedere uno sconto. Il COVID è arrivato per tutti! forse era il caso di soprassedere ad entrambe le delibere. sollevando un po’ la burocrazia comunale.