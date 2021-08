Incendio devasta deposito di imprenditore antimafia nel Foggiano

Foggia, 26/08/2021 – (norbaonline) Un incendio ha completamente devastato, la scorsa notte, un deposito di fieno nelle campagne di San Severo. Il proprietario della struttura è Lazzaro D’Auria, imprenditore 55enne, che si ribellò alla mafia foggiana e che da anni ormai vive sotto scorta. D’Auria è l’unico imprenditore che si è costituito parte civile nei processi contro la mafia di capitanata.

Le fiamme hanno avvolto prima il fieno, per poi interessare e danneggiare l’intera struttura. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagano i Carabinieri per far luce sull’accaduto e per accertare la natura dell’incendio. (norbaonline)