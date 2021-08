Manfredonia, finalmente passerelle per disabili sul lungomare di Siponto

Manfredonia (Foggia), 26/08/2021 – Finalmente i disabili potranno accedere senza difficoltà alle due spiagge libere sul lungomare di Siponto. E già, stamattina, infatti, sono state montate due passerelle in legno, una presso la spiaggia libera a poca distanza dal Panorama del Golfo e l’altra in quella attigua all’ex Bubana.

Il Comune di Manfredonia, grazie ad un solerte geometra è riuscito a captare l’importo di €20000 previsto in un bando della Regione Puglia, internamente utilizzato per abbattere una barriera architettonica, rappresentata dalla difficoltà, per i diversamente abili, di accedere in piena autonomia sulla spiaggia libera.

Da oggi, vi sono due passerelle che renderanno più agevole l’accesso in spiaggia, peccato solo che siano state montate a fine stagione ma naturalmente, come recita un vecchio adagio, meglio tardi che mai.