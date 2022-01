National Geographic: la Puglia regione più bella del mondo

Foggia, 26/08/2021 – (tarantobuonasera) Per il secondo anno consecutivo la Puglia si conferma la regione più bella del mondo. Il National Geographic ha assegnato al tacco d’Italia il “Best Value Travel Destination In The World Prize”.

Un riconoscimento ad una terra unica e ricca di luoghi unici e suggestivi, non solo per il suo mare (anzi i suoi mari), i suoi centri storici, la sua realtà rurale e moderna, i suoi castelli e le cattedrali, ma soprattutto per la sua autenticità e la sua enogastronomia. Un riconoscimento prestigioso che dimostra ancora una volta la ricchezza turistica dell’Italia e la competitività della Puglia capace di reggere il confronto su scala mondiale. Il premio alla Puglia, secondo il National Geographic, è stato assegnato perché la regione “vanta il meglio dell’Italia meridionale: i ritmi di vita, le tradizioni, la bellezza dei luoghi”.