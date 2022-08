A14 Bologna-Taranto: incidente risolto nel tratto tra Molfetta e Trani

Roma, 26 agosto 2022 – Alle ore 11:50 circa sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, nel tratto compreso tra Molfetta e Trani in direzione Pescara, è stato risolto un incidente avvenuto in precedenza al km 640, che aveva visto coinvolte tre autovetture.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda, in diminuzione, verso Pescara. In alternativa, agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Molfetta, percorrere la SP112 “Molfetta-Terlizzi” in direzione Molfetta, proseguire sulla SS16 “Adriatica” in direzione Foggia, poi sulla SP238 in direzione Corato per poi rientrare in autostrada a Trani.