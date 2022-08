Bonus contro crisi fino a dicembre, azienda premia dipendenti

(ANSA) – LECCE, 26 AGO – Un’azienda di Galatone ( Lecce) ha deciso di premiare con un bonus in busta paga il proprio personale per l’impegno lavorativo profuso in questi anni di emergenza sanitaria e per fornire un aiuto concreto in questa fase, con l’ impennata del costo della vita.

Così fino a dicembre 2022, i 25 collaboratori del gruppo FG (FG Packaging, FG Food) riceveranno un bonus in busta paga di 186 euro al mese, per un totale di 35 mila euro.

Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, il senso di appartenenza delle risorse umane dell’azienda ha consentito di ottenere comunque ottimi risultati sul mercato e così gli imprenditori Biagio e Michele Gatto hanno voluto donare un premio ad ogni collaboratore. Il bonus è stato molto apprezzato dal personale.

“Questo premio – afferma l’imprenditore Biagio Gatto – ha innanzi tutto un significato simbolico per noi. E’ il modo con cui vogliamo dimostrare la nostra riconoscenza a ogni persona del gruppo Fg”. “Condividere i successi con i miei collaboratori è bellissimo, siamo grati ad ognuno – aggiunge – per il contributo giornaliero che garantisce, animato da forte passione e cultura del lavoro e del servizio al cliente”.

“Credo fermamente nell’importanza del ruolo sociale di ogni azienda e, per questo, insieme con mio fratello Michele – spiega – abbiamo deciso con entusiasmo di agevolare la serenità familiare di chi, ogni giorno, ci mette il cuore”. “Sarei felicissimo se aumentasse il numero di aziende sensibili a queste tematiche, ognuna per le proprie possibilità. Oltre il denaro – conclude Biagio Gratto – ci sono valori umani molto più importanti, noi ci crediamo e li mettiamo al primo posto”. (ANSA).