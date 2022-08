Calendari Serie C: Foggia allo Zaccheria con il Latina, Audace Cerignola a Monterosi

StatoQuotidiano.it Foggia, 26 Agosto 2022.

Con la bocciatura definitiva di Campobasso e Teramo, dopo la decisione assunta in mattinata dal Consiglio di Stato, anche la Serie C finalmente può partire. L’atto iniziale della stagione 2022/2023 è la pubblicazione dei calendari della prossima LegaPro, che resta pertanto ufficialmente a 60 squadre.

Nel Salone d’Onore del Coni, presso Roma, le nostre rappresentanti Foggia ed Audace Cerignola hanno conosciuto il loro percorso nell’imminente torneo del prossimo 04 settembre prossimo.

Un girone C di serie C che si prospetta altamente competitivo, con 4-5 compagini a giocarsela per il vertice, tra cui i rossoneri di mister Boscaglia, che hanno fornito buone indicazioni nel precampionato, sin qui.

Il Foggia esordirà tra le mura amiche con i nerazzurri del Latina. Prima trasferta, sette giorni dopo in quel di Picerno, per poi ritornare allo Zaccheria con il primo derby pugliese con la V. Francavilla. Incontro clou da antiche rivalità con il Pescara, alla quinta giornata, e derby con il Taranto alla 6°. Altri big match con il Crotone alla 8°, Avellino alla 12°, Messina alla 16°, Catanzaro alla 18° per poi concludere con la Turris.

Prima storica uscita in serie C per gli ofantini di Mister Pazienza in terra laziale con il Monterosi Tuscia, poi il debutto casalingo al Monterisi con i campani del Giugliano. Derby salvezza con la Fidelis Andria, subito al terzo turno, per poi ospitare i giallorossi catanzaresi dell’ex Curcio e alla 5° recar visita al Monopoli. Alla 10° si va a Pescara, poi derby da ricordare allo Zac con il Foggia alla 14° e conclusione del girone con il trittico: Crotone, Latina e Juve Stabia. La regular season terminerà il 23 Aprile 2023.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 26 Agosto 2022.