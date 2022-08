“Giuseppe Rendina è indagato per la morte di Giuseppe Ciociola”

StatoQuotidiano.it, 26 agosto 2022. Giuseppe Rendina, nato a Trinitapoli il 27.02.1977, è indagato per l’omicidio di Giuseppe Ciociola, avvenuto lo scorso 11 marzo in località Alma Dannata a Zapponeta.

La notizia, appresa in esclusiva da StatoQuotidiano.it, è stata confermata dal legale dei familiari del Ciociola, l’Avv. Francesco Le Noci, che si era appellato agli inquirenti dopo che Polizia e Carabinieri avevano arrestato lo scorso 3 agosto a Trinitapoli lo stesso Giuseppe Rendina, pregiudicato, accusato del duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo padre e figlio rispettivamente di 58 e 27 anni i cui cadaveri sono stati ritrovati domenica mattina 31 luglio 2022, in un terreno agricolo nelle campagne di Cerignola.

GIUSEPPE RENDINA, PREGIUDICATO, E’ ACCUSATO ANCHE DEL DUPLICE OMICIDIO DI GERARDO E PASQUALE DAVIDE CIRILLO, PADRE E FIGLIO, AVVENUTO IL 31 LUGLIO 2022

Da raccolta dati ANSA, “le due vittime sono state giustiziate con un colpo di pistola alla nuca, i loro corpi avvolti in sacchi di plastica e nascosti sotto un cumulo di tubicini per l’irrigazione. Al momento gli inquirenti non lasciano trapelare alcun ulteriore particolare investigativo”.

Lo scorso 25 agosto 2022, il Pm del Tribunale di Foggia, dr. Matteo Stella, ha emesso un avviso di accertamento tecnici non ripetibili, in particolare a estrazione della copia forense del contenuto del telefono cellulare, con all’interno la scheda SIM, dell’indagato Giuseppe Rendina.

“I miei assistiti, i figli del compianto Giuseppe Ciociola – dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Francesco Le Noci – attendono con fiducia e speranza l’esito delle indagini. Qualora dovesse trovare riscontro la tesi della Procura, che a togliere la vita a 3 persone sarebbe stata un’unica persona, la notizia sarebbe eclatante e terrificante”.

A cura di Giuseppe de Filippo, Manfredonia 26 agosto 2022.