Il Gino Lisa “vola” con Lumiwings: già prenotato il 50% dei posti disponibili

FOGGIA, 26/08/2022 – Numeri importanti quelli finora registrati dalla compagnia greca che può annoverare il «tutto esaurito» sul volo dell’andata e su diverse altre tratte in partenza da Malpensa e per il ritorno.

I foggiani, ma anche tantissimi cittadini residenti in altre province (Molise soprattutto), non hanno perso tempo a prenotare i biglietti approfittando anche dei costi abbordabili nelle varie classi “air class” (solo bagaglio a mano cambio prenotazione con penale), “shine class” (bagaglio a mano più bagaglio in stiva, rimborso biglietto con penale e neonati fino a 2 anni gratis) e “chance class” (bagaglio a mano più altri due in stiva, rimborso biglietto con penale e neonati gratis).

Positivi i riscontri, confermano dalla compagnia: «Fino a dicembre abbiamo il 50% di riempimento dell’aereo», risponde alla Gazzetta Chiara Rebughini, direttore commerciale di Lumiwings. «Stiamo vendendo i biglietti anche per febbraio e marzo ’23. Siamo molto soddisfatti, per il momento ci limitiamo a registrare il flusso di richieste in arrivo ma non è escluso che grazie a questa risposta si possa accelerare qualche altra pianificazione che avevamo in mente di varare più in là».