Manfredonia Calcio, mister De Candia: “Sono soddisfatto del primo scorcio di stagione”

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 26 Agosto 2022.

Prosegue nel migliore dei modi il percorso di preparazione ed avvicinamento al campionato di Eccellenza Pugliese del Manfredonia Calcio 1932. Terminata la fase del ritiro a San Giovanni Rotondo, dopo l’impegno probante di mercoledì 24 agosto con il Foggia (4-3 per i rossoneri n.d.r), che ha destato una buona impressione nell’ambiente biancoceleste e tra gli addetti ai lavori, il gruppo, ora, si accinge ad entrare nel lavoro che condurrà alla settimana tipo, in vista dell’esordio stagionale del prossimo 4 settembre con il Real Siti, valevole per il primo turno della Coppa Italia.

Abbiamo raggiunto telefonicamente per Stato Quotidiano, mister Pasquale De Candia per tracciare un bilancio del momento sipontino e per le sue impressioni.

“Sono molto soddisfatto del primo scorcio di stagione e di questi giorni di lavoro fatti sia a Trani che e San Giovanni Rotondo. Valutazione positiva anche perché i ragazzi per fortuna non hanno avuto problemi di grande entità ma semplici stop precauzionali, fisiologici per il periodo stagionale. Le tre amichevoli sono andate bene, nel senso che sono tutte situazioni che cercavamo. Con l’Altamura sapevamo che era una squadra già in palla, con il San Giovanni bene, anche se era meno probante e con il Foggia i ragazzi hanno alzato il loro livello di stress. Ci sono state diverse lacune nei test, sui quali dobbiamo migliorare e lavorare, mentre le cose positive, viste anche con il Foggia, le accantoniamo e le memorizziamo. Per quanto riguarda il mercato, stiamo bene, la società è vigile e attenta qualora dovesse esserci qualche opportunità che consenta di migliorarci numericamente, perché nessuno è in discussione. Sono contento del parco “under”. Sono tutti bravi ragazzi che si applicano. Alcuni per la prima volta si confrontano con un ritiro serio, possono avere qualche difficoltà ma stanno facendo veramente bene. Siamo vicini al top e in vista del primo impegno ufficiale aumenteremo la brillantezza per essere pronti alla prima gara”.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 26 Agosto 2022