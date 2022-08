Prima elementare: cosa serve comprare per la Scuola Primaria

La prima elementare è un importante traguardo per i bambini, l’inizio di un lungo percorso che li porterà ad affermarsi nella loro vita.

Come può un genitore aiutare il bambino in questa fase iniziale? Sicuramente un primo passo è procurarsi tutto il materiale scolastico per prima elementare.

Come scegliere zaino e astuccio

Zaino e astuccio sono solitamente i primi oggetti che si acquistano in prima elementare. Di dimensioni maggiori rispetto agli zainetti usati all’asilo, al loro interno contengono quaderni, libri, accessori, diari. Devono quindi essere spaziosi, ma non troppo grandi.

È importante che non pesino sulle spalle dei piccoli. Proprio per questo motivo, molti genitori optano per modelli trolley. Così possono alleggerire il carico e concedere al bambino di trascinare su quattro ruote il necessario.

I design e i colori sono numerosi, in modo da accontentare tutti i bimbi ma, in linea generale, è sempre buona norma chiedere loro quale sia il personaggio preferito e acquistare zaino e astucci abbinati.

Cancelleria quanto basta

La cancelleria comprende l’insieme di penne, matite, gomme, temperamatite e tutto ciò che è all’interno dell’astuccio. Di norma, in prima elementare le maestre richiedono:

• due penne cancellabili blu e rossa

• una matita media

• una gomma bianca

• un temperino a doppio foro

• pastelli di legno

• pennarelli

• un righello

• colla stick

• forbici dalla punta arrotondata .

Acquistando gli astucci con 3 zip si avrà un kit completo, altrimenti è possibile comprare singolarmente le varie unità e inserire tutto in un grande astuccio.

Porta-merenda e bottle

L’ora della merenda ormai vede come protagonisti da porta-merende e bottle di alluminio. Le regole anti-covid e le nuove tendenze hanno ormai consacrato questi due elementi: la bottle permetterà di non immettere nuova plastica in circolo e garantire la freschezza dell’acqua, anche nelle giornate più afose.

Mentre il porta-merenda consentirà di salvaguardare la compattezza degli alimenti e di tenere il tutto in ordine. Scegliere lo stile e i vari personaggi sarà un momento di grande gioia per i bambini per cui non sottovalutare questo momento, ma usalo per imprimere ancora più eccitazione per il grande giorno.

Fogli, quaderni e diario

In prima elementare vengono utilizzate quaderni a righe di tipo A, ovvero con un rigo grande e uno più piccolo, mentre i quaderni a quadretti sono quelli da 10 mm, ovvero più grandi. È consigliabile acquistare pacchi interi perché verranno consumati in poco tempo ed è quindi molto più comodo avere già in casa i ricambi.

I fogli A4 vengono richiesti dalle maestre per la stampa delle schede, in modo da implementare il libro scolastico, perciò meglio tenere a portata di mano una risma di carta. Infine, il diario.

Anche se alcuni lo hanno soppiantato con il diario telematico, la versione cartacea è ancora in giro ed è ottimale per la responsabilizzazione dei piccoli in merito ai compiti da segnare.

Grembiule e fiocco

Ultimo elemento imprescindibile è il grembiule: c’è la scuola che lo richiede nero, blu, rosa, bianco, perciò meglio informarsi preventivamente su quale tonalità acquistare. Stesso discorso anche per il colore del fiocco che cambierà di anno in anno, fino alla quinta elementare.