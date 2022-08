Tutolo, sit-in davanti alla Prefettura di Foggia: invitati sindaci di Capitanata

Foggia, 26 agosto 2022 – Si riporta di seguito la nota stampa del Consigliere regionale Antonio Tutolo (Gruppo misto), presidente della Seconda commissione:

La Capitanata deve ricevere l’attenzione che merita da parte del Governo nazionale. A questo scopo venerdì 26 agosto trascorrerò la giornata davanti alla Prefettura di Foggia. Nel pomeriggio, a partire alle 18.30, l’iniziativa si aprirà a chiunque vorrà prendervi parte, dando vita ad un vero e proprio sit-in a cui ho invitato tutti i cittadini, ma anche i sindaci, i consiglieri e gli assessori dei 61 Comuni della provincia di Foggia.

Mi sembra chiaro che – se quasi tutti lamentano sempre le stesse cose e cioè la mancanza di interventi incisivi da parte del Governo che risolvano i problemi delle varie aree e strategie innovative che favoriscano lo sviluppo concreto e simultaneo della nostra provincia – questa rappresenti un’occasione unica per mostrarci uniti e che quindi non deve essere sprecata.

Venerdì ci rivolgeremo direttamente allo Stato, manifestando pacificamente davanti alla sua più alta istituzione sul territorio.

Pertanto, mi aspetto un’adesione massiccia di rappresentanti delle numerose comunità della nostra terra, anche in vista del Consiglio regionale monotematico del prossimo 22 novembre che ho chiesto con insistenza e a cui tutti i primi cittadini saranno invitati, come i parlamentari eletti a settembre.

Dunque, quale opportunità migliore per dimostrare a Bari e a Roma di avere una visione globale e unitaria del futuro dei territori che rappresentiamo?

Sarà anche l’occasione per dimostrare ai nostri cittadini che noi per primi ci sentiamo parte di una comunità più ampia, quella della Capitanata.