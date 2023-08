Foggia. “Salario minimo, avviata raccolta firme dal M5s”

Foggia – E’ partita ieri da San Severo la campagna del MoVimento 5 Stelle – fortemente voluta dal presidente Giuseppe Conte – nelle piazze anche della nostra provincia per sostenere e illustrare nel contenuto la raccolta di firma a sostegno della proposta di legge presentata in Parlamento e condivisa con tutte le opposizioni per l’introduzione del salario minimo garantito.

Il gazebo allestito dagli attivisti locali in piazza Luigi Allegato ha visto per tre ore avvicendarsi numerosi cittadini che hanno aderito all’iniziativa con convinzione ed entusiasmo, a conferma dell’importanza e della necessità di una battaglia di equità sociale e dignità in un momento storico particolarmente critico per un numero sempre maggiore di famiglie italiane.

L’europarlamentare e coordinatore provinciale Mario Furore, la deputata Carla Giuliano, l’assessore regionale al Welfare Rosa Barone, il consigliere comunale Gianfranco Di Sabato hanno confermato con la loro partecipazione e i loro interventi l’importanza del legame con il territorio e dell’ascolto delle istanze provenienti in particolare delle fasce più deboli della popolazione, quelle che il MoVimento 5 Stelle ha sempre cercato di rappresentare e difendere, e che l’attuale Governo sta invece cercando di affossare.

“Continueremo a batterci a ogni livello e in ogni sede per tutti quei lavoratori che vengono quotidianamente calpestati e sfruttati, senza il doveroso riconoscimento della loro professionalità anche a livello economico” ha sottolineato Mario Furore.

Rosa Barone ha invitato i presenti ad allargare la platea dei firmatari nei prossimi giorni “perché l’aumento indiscriminato dei prezzi e il mancato contenimento dell’inflazione sta mettendo ancora più in difficoltà le famiglie, e non possiamo permettere che vengano soffocate da questa spirale senza alcun controllo, dopo la scelta scellerata e da noi fortemente avversata del governo Meloni di eliminare il Reddito di cittadinanza”.

Prossima tappa questa sera a Vieste, nei giardini di corso Lorenzo Fazzini, dalle ore 19 alle ore 23.