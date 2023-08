Gino Lisa, volo Foggia-Mostar tutto esaurito: è la prima volta

FOGGIA – Sold out oggi per il volo in partenza alle 17.15 Foggia-Mostar, è la prima volta che accade da quando il primo collegamento internazionale dall’aeroporto Gino Lisa è operativo ufficialmente (3 giugno).

Un altro dato interessante a nemmeno un anno dalla riattivazione dei collegamenti, che si aggiunge al “tutto esaurito” sul Foggia-Linate di appena una settimana fa e in linea più generale alle percentuali in graduale crescita del load factor (la capacità di riempimento di ogni singolo volo) che vede consolidare una media del 50% su tutti i voli, naturalmente con alcuni picchi che livellano i risultati più deludenti su altre tratte.

Mostar era tra queste fino a qualche tempo fa.

Lo scalo di viale degli Aviatori va consolidandosi sui voli di linea per Milano (Malpensa durante la settimana e Linate nei weekend) e Torino, senza per questo trascurare la possibilità di implementare il traffico passeggeri su nuove rotte.

Il volo per Mostar, ovvero per il vicino santuario di Medjugorie dov’è destinato il 99% dei passeggeri sconta alcune criticità a cominciare da una partenza in sordina a causa del mancato coinvolgimento delle agenzie di viaggio, che si mostrano per la verità ancora un po’ freddine su questa opzione.

E poi i prezzi di ogni singolo volo, un po’ più alti (in media il 10%) rispetto alle tariffe praticate sugli altri voli di linea, tenuto conto che l’aereo trasporta passeggeri destinati a rimanere dall’altra parte dell’Adriatico per tre giorni e bisogna ammortizzare il volo del ritorno sostanzialmente senza carico. Lo riporta un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno