Gruppo ambientalista blocca per 15 minuti SS16 a Bari: disagi

BARI – Otto attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato stamattina per circa 15 minuti (dalle 8.15 alle 8.30) la trafficata statale 16 Adriatica, nel tratto compreso tra Torre a Mare e Mola di Bari, a sud del capoluogo barese.

Ultima Generazione ha così voluto lanciare una nuova richiesta: un ‘Fondo riparazione’ da 20 miliardi di euro “per riparare i danni subiti dai cittadini – hanno spiegato – a causa degli eventi meteorologici estremi (alluvioni, grandinate, incendi e siccità) dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili”.

Per attirare l’attenzione degli automobilisti e dell’opinione pubblica, gli attivisti si sono seduti sull’asfalto e hanno srotorato degli striscioni, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato: i manifestanti sono stati spostati ai lati della strada e portati via. La zona è stata sorvolata da un elicottero del reparto volo della Polizia di Stato. Lo riporta l’agenzia Ansa.