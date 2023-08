Il granchio blu arriva nelle pescherie: “Ottimo per i sughi”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Della serie: qui non si butta via nulla. Il famigerato granchio blu sbarca anche in pescheria e, di conseguenza, nei piatti dei marchigiani. Il suo arrivo nelle acque dell’Adriatico sta creando un certo allarme (non ultimo quello lanciato dal governatore del Veneto Zaia) perchè la specie, oceanica, sta dilagando con gravi danni per le specie indigene.

A Ugento è stato pescato un esemplare di 44 centimetri. Finora è presente nel tratto nord dell’Adriatico e in una zona davanti a Manfredonia, forse dove ha trovato un habitat migliore per riprodursi.

Pescatori disperati

Il granchio blu, infatti, si nutre di vongole, cozze e pesci di piccole dimensioni: i video che circolano sul web mostrano i pescatori dell’alto Adriatico disperati, con le reti invase dai granchi blu. Almeno, però, è buono da mangiare ed ha cominciato a fare capolino sui banconi delle pescherie delle Marche . «È molto richiesto – riferiscono i commercianti – è molto saporito, perfetto per fare sughi e brodetti». Lo riporta il corriereadriatico.