La Fifa sospende Rubiales per 90 giorni dopo il bacio a Hermoso

ROMA – La Commissione disciplinare della Fifa ha deciso di sospende il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per 90 giorni: un periodo nel quale Rubiales non potrà svolgere alcuna attività legate al calcio, a livello nazionale ed internazionale, in attesa del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti giovedì scorso, 24 agosto.

Il provvedimento (che parte da oggi, sabato 26 agosto) arriva dopo il caso del bacio dato sulla bocca alla giocatrice Jenni Hermoso durante i festeggiamenti immediatamente successivi al termine della finale Spagna-Inghilterra di domenica 20 agosto.

La decisione è stata presa sulla base dell’articolo 51 del Codice disciplinare della Fifa, che prevede la possibilità, per il presidente del Comitato disciplinare, di prendere provvedimenti preventivi fino a un massimo di 90 giorni se lo ritenga necessario per “mantenere la disciplina sportiva o evitare danno irreparabile, o per ragioni di salute o sicurezza”.

Per Rubiales c’è anche il divieto di contattare o tentare di contattare Hermoso, divieto che vale anche per i vertici della Federcalcio spagnola (dal momento che la calciatrice ha dichiarato di aver subito pressioni per mettere a tacere quanto accaduto).

Ieri Rubiales ha ritirato l’iniziale idea di dimettersi dicendo che il bacio era “consensuale” e che la prova sarebbe che a un certo punto la giocatrice aveva cercato di sollevarlo. Jenni Hermoso, invece, ha pubblicamente negato: “Voglio chiarire che in nessun momento ho acconsentito al bacio che mi ha dato – ha dichiarato la calciatrice riferendosi al presidente federale Rubiales – e in nessun caso ho cercato di sollevare il presidente. Non tollero che venga messa in discussione la mia parola, tanto meno che vengano inventate parole che non ho detto“.

La Federazione calcio spagnola stoppa però anche le intenzioni bellicose delle giocatrici compagn, che in solidarietà a Hermoso hanno annunciato l’intenzione di boicottare la Nazionale se non cambieranno i vertici federali. A loro, la Fifa ricorda che “accettare la convocazione è un obbligo per i tesserati”, si legge nella nota. Lo riporta l’agenzia DIRE.