Manfredonia, luna park: un pomeriggio dedicato gratuitamente ai disabili

MANFREDONIA (FOGGIA) – La Festa di tutti e per tutti. La 187ma Festa patronale in onore di Maria SS di Siponto inizia domani con un evento inclusivo e solidale fortemente voluto dalla Giunta comunale del sindaco Gianni Rotice con la collaborazione del Comitato Festa patronale, del Garante per le persone con disabilità Vincenzo di Staso e dei giostrai.