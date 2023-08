Manfredonia, riprese cinematografiche al Museo – casting

MANFREDONIA (FOGGIA) – Si comunica che il 2 e 3 ottobre 2023 si terranno, presso le sale di un museo di Manfredonia, le riprese video di alcuni contenuti didattici.

Siamo alla ricerca di due bambini di età compresa tra 8 e 13 anni, appassionati di cinema e di arte.

Sarà l’occasione per vivere una giornata sul set e mettersi in gioco davanti ad una telecamera come piccoli divulgatori culturali. Il progetto prevede il coinvolgimento di un bambino/a sordo e di un bambino/a appartenente ad una famiglia sorda che sappia comunicare con la lingua dei segni.

I 6 filmati che saranno registrati avranno come scopo quello di raccontare ai visitatori del museo il patrimonio archeologico esposto.

I filmati saranno inoltre reperibili anche on line sui canali digital ufficiali del museo. Per le candidature sarà necessario un filmato dove il bambino si presenta e racconta cosa sogna di diventare da grande. Il filmato deve essere accompagnato dalla liberatoria allegata per utilizzo immagini minorenni, compilata e firmata dai genitori. Il filmato unitamente alla liberatoria dovranno essere inviati all’indirizzo mail puglia@ens.it entro e non oltre il 4 settembre 2023.

Grazie per l’attenzione.

EVENTO: riprese cinematografiche

QUANDO: 2 e 3 ottobre 2023 Manfredonia

PRODUZIONE: Atomic Production

In allegato il video esplicativo del Consigliere Reg.le ENS Puglia dott. Dario Palazzo e la liberatoria per utilizzo delle immagini.

https://youtu.be/xk49w2tTuas

