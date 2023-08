Puglia, 30enne muore a colazione nel B&B sotto gli occhi della fidanzata

LECCE – Dramma questa mattina a Otranto: un giovane turista ha accusato un malore poco dopo aver fatto colazione ed è morto sotto gli occhi della propria fidanzata. Si è trasformata in tragedia la vacanza di una coppia di Lodi, ospite in un bed and breakfast della città salentina.

Stroncato da un malore durante la vacanza a Otranto

Il ragazzo, di 30 anni, intorno alle 11 ha accusato un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. I sanitari allertati dalla compagna, una volta arrivati sul posto, nonostante i ripetuti tentativi di rianimare il ragazzo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La fidanzata sotto choc

La donna sotto choc è stata invece presa in cura dai sanitari. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno. La salma del giovane, dopo gli accertamenti di rito, verrà restituita alla famiglia per i funerali. Lo riporta ilmessaggero.