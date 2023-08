Rignano, innovativa società di pompe funebri nel Paese delle Vedove

RIGNANO GARGANICO (FOGGIA) – (di Angelo Riky Del Vecchio) Come nel film di Andrea Zaccariello con Enrico Brignano “Ci Vediamo Domani” il più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano diventa appetibile ad un noto imprenditore che potrebbe aprire a breve una nuova ed innovativa società di pompe funebri. I prezzi sarebbero molto competitivi e in linea con le reali possibilità economiche degli abitanti di Rignano Garganico.

La notizia sta girando in ogni dove in paese, dove purtroppo le morti degli anziani e degli ammalati cronici sono tantissime in un anno.

L’imprenditore, contattato da RignanoNews.com, non ha né smentito, né confermato. Al momento, a quanto ci è dato sapere, si stanno valutando l’avvio d’impresa e le possibili perdite correlate al continuo spopolamento, che negli anni a venire ridurrebbe il fatturato sensibilmente. Niente paura, ci sono sempre i comuni viciniori.

La scelta pubblicitaria potrebbe basarsi sulle cosiddette offerte last minute, ovvero sui servizi per funerali acquistati con forte anticipo (anche se nessuno di noi può prevedere la morte) a prezzi del 30%, 40% e 50% in meno, così come accade in altre parti d’Italia.

Attualmente Rignano conta poco meno di 2000 abitanti ed è in continuo spopolamento, con nascite prossime allo zero e con decessi che si aggirano attorno ai 30-40 annui, con l’aggiunta dei Rignanesi deceduti altrove che chiedono come ultimo desidero di essere seppelliti nella natia cittadina. Se l’azienda nascerà o meno vedremo, intanto è chiaro che il caro defunto resta al momento l’unico business sicuro a Rignano Garganico, noto anche come il Paese delle Vedove.

A cura di Angelo Riky Del Vecchio rignanonews.com