Successo per la Gran Nuotata del Golfo a Manfredonia, campionato nazionale per la 40ª edizione (FT- VIDEO)

Manfredonia – La gran Nuotata del Golfo, giunge alla sua 40ª edizione ed approda per la prima volta nella sua storia nel campionato nazionale italiano di nuoto “Acque Libere“.

Una manifestazione organizzata dal comitato territoriale Foggia Manfredonia UISP e quindi dal suo presidente Orazio Falcone, unitamente ai componenti del consiglio direttivo ed ai tanti collaboratori. Oltre 50 gli atleti provenienti da diverse parti d’Italia che si sono sfidati nelle limpide acque del Golfo di Manfredonia, sulla distanza di km 3.

Una manifestazione, appunto, che festeggia i 40 anni, che vede come fondatore il compianto Leonardo Bottalico, assiduo organizzatore unitamente al compianto Andrea Sapone.

Oltre 50 gli atleti in acqua a muovere alacremente braccia e gambe, per raggiungere per primi il traguardo, tra gli applausi e gli incoraggiamenti dei frequentatori dei lidi balneari che fanno da cornice alla manifestazione.

Primo assoluto il nuotatore Dino Schorn, triestino ma tesserato con una società di Napoli, ma ottime risultanze per i giovanissimi atleti sipontini.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 26 agosto 2023