Era un giorno di trionfo nel regno di Re Manfredi. Il sole splendeva alto nel cielo, illuminando le mura del suo castello e dando vita a un’atmosfera di gioia e rinnovata speranza. Il re, che aveva guidato il suo esercito alla vittoria senza spargere una sola goccia di sangue, tornava al suo castello con il cuore gonfio di orgoglio.

Mentre passeggiava nei giardini, il suo pensiero tornava al cavaliere dallo scudo con il drago rosso, colui che aveva dimostrato di essere un alleato incredibile, capace di affrontare ogni sfida con forza, astuzia e misericordia. Era come se il cavaliere incarnasse tutte le virtù che il re ammirava: la potenza quasi invincibile del suo scudo, l’intelligenza con cui guidava le sue truppe e la misericordia che dimostrava verso chi si arrendeva.

Quella misericordia lo faceva riflettere, poiché ricordava Edor Grinoza, il suo amico fraterno. Edor era sempre stato un uomo di profonda compassione, capace di vedere oltre l’apparenza e di offrire una seconda possibilità. Ed era proprio questa caratteristica che aveva ispirato il re a cercare soluzioni pacifiche, come quella che aveva portato alla vittoria odierna.

Il re si fermò un attimo, riflettendo tra sé e sé. Nel discorso che il cavaliere aveva tenuto davanti ai due eserciti, c’era qualcosa di familiare. Un tono, un linguaggio, una profondità di pensiero che sembravano richiamare Edor Grinoza. Fu allora che un sospetto prese forma nella mente del re: poteva Reiz Dragoon e Edor Grinoza essere la stessa persona?

La sua mente si affollava di pensieri e domande. Forse Edor aveva trovato un modo di difendere il regno sotto una nuova identità, di combattere per la giustizia e la pace senza rinunciare alla propria vita e alle proprie scelte. Questa idea lo riempì di un misto di emozioni: meraviglia per l’ingegno di Edor, gratitudine per il suo impegno e un senso di continuità nel suo legame con l’amico.

Mentre la brezza carezzava il suo volto e il castello si stagliava imponente di fronte a lui, Re Manfredi decise di lasciare che il mistero rimanesse tale. Non c’era bisogno di svelare segreti che potevano influenzare il destino di tutti. Quello che contava era il presente, la vittoria appena conquistata e l’amicizia che aveva guidato le loro azioni.

Così, con un sorriso enigmatico, il re continuò il suo cammino nel giardino, lasciando che la luce del sole illuminasse il suo volto e il suo cuore. E mentre il mistero persisteva, la sua gratitudine per il cavaliere dallo scudo con il drago rosso e per l’amico fraterno Edor Grinoza non faceva che crescere, come un legame che nessun enigma poteva spezzare.

In quel momento, il re non poté fare a meno di sentire che il destino stesse tessendo fili invisibili intorno a lui. La curiosità e una strana sensazione lo spinsero a esplorare ulteriormente quel mistero che sembrava avvolgere il cavaliere dallo scudo con il drago rosso e il suo amico Edor Grinoza.

Con passo risoluto, il re uscì dalle mura del castello e si diresse verso l’accampamento dei monaci, dove avrebbe potuto verificare di persona la veridicità delle sue intuizioni. Fuori c’erano dei soldati, fedeli guardiani del suo regno, e il re si rivolse a uno di loro con voce serena chiedendo se avesse avuto occasione di incontrare Edor Grinoza. La risposta affermativa del soldato fece crescere ulteriormente la sua curiosità.

Il soldato gli raccontò di aver visto Edor Grinoza intento a pregare, in profonda contemplazione, senza mai interrompere il suo dialogo con il divino. La sua anima pia lo aveva colpito, tanto che il soldato aveva rispettato la sua volontà di non essere disturbato, neanche per il cibo. Edor Grinoza aveva scelto di dedicarsi a un voto di penitenza e digiuno, dimostrando ancora una volta la sua profonda devozione.

Il re rimase in silenzio per un istante, osservando il soldato con gratitudine. Era come se ogni dettaglio che apprendeva avesse un significato più profondo, come se il filo della verità si stesse dipanando davanti a lui. Decise che doveva vedere Edor con i propri occhi, comprendere con certezza se il cavaliere dallo scudo con il drago rosso e l’amico fraterno fossero davvero la stessa persona.

Con il suo spirito determinato e un misto di eccitazione e rispetto, il re si incamminò verso il luogo di preghiera di Edor.

Il re varcò l’ingresso della tenda, intravedendo un monaco dal cappuccio alzato in preghiera. La figura era di spalle, un enigma avvolto nell’oscurità del tessuto. Attratto da questa misteriosa presenza, il re si avvicinò con passo lieve e si inginocchiò accanto a lui, adagiando il suo corpo nel silenzio sacro dell’ambiente.

Nel rifugio del cappuccio, le sembianze di colui che pregava rimanevano celate, un’incognita che il re sentiva il desiderio di risolvere. Con una delicatezza commista a rispetto, rivolse la sua attenzione al monaco, chiedendosi chi si nascondesse sotto quel mantello dell’anonimato.

Le parole del re si snocciolarono come un gioco sottile, un enigma nascosto dentro un altro. “È stata bella la battaglia, vero?” Il monaco, ora identificato come Edor, si girò lentamente, rivelando il suo volto e un’arcuata sopracciglia che esprimevano perplessità. Il re intravide quell’espressione familiare di chi sta cercando di cogliere un senso nel caos.

Edor posò lo sguardo sul re, una connessione silenziosa tra due anime che si erano ritrovate in un momento cruciale. Con la sua tipica franchezza, rispose: “Dovresti dirmi tu della battaglia, Manfredi.” Una risposta inaspettata, un’eco di verità che rimbalzava tra loro.

Il re si prese un momento per assorbire quelle parole, per riflettere sul significato di ciò che Edor gli stava dicendo. Era lui, il re, colui che aveva vissuto la battaglia da una prospettiva privilegiata. Ma l’anelito di Edor era profondo e significativo, come sempre. Si era trattenuto lì, in preghiera, per ben due giorni, elevando il suo spirito per le anime di coloro che avevano combattuto.

Con un sorriso leggero, il re rispose con calma: “Puoi smettere di digiunare, Edor. Non c’è stata nessuna battaglia. Gli uomini di entrambi gli schieramenti sono salvi.” Era un enigma svelato, una rivelazione che accendeva il viso di Edor di sorpresa e gioia. In quel momento, il re e il monaco erano accomunati da una comprensione profonda, come se i fili del destino avessero finalmente intrecciato le loro storie.

La luce dorata filtrava attraverso il tessuto della tenda, illuminando il volto di entrambi, l’uno vicino all’altro. Era un momento di riconoscimento e di gratitudine, un incontro tra due anime legate da un’amicizia fraterna e da una comprensione che andava oltre le parole. In quel piccolo spazio di connessione, il re e Edor Grinoza si trovavano in sintonia, pronti a continuare il cammino insieme, guidati dalla luce della verità e dalla forza del loro legame.

Il re e Edor si ritrovarono in un momento di intimità, le loro risate risuonando nell’aria come una melodia condivisa. Con il braccio posato in amichevole affetto sulla spalla di Edor, il re condivise un’ampia risata fragorosa, come se l’umorismo avesse illuminato il loro cuore.

Edor, ancora sorpreso dalla gioia del re, non poté fare a meno di chiedere con una curiosità sincera: “Ma perché tutta questa allegria, Manfredi?” Era affascinato dallo slancio di buonumore che sembrava contagioso.

Il re si lasciò andare a una risata franca, come se stesse sgorgando da un posto profondo e libero all’interno di lui. Poi, tra una risata e l’altra, rispose a Edor: “Pensa che per un attimo ho creduto che tu e il cavaliere dallo scudo del drago rosso fossi la stessa persona.” La confidenza dell’amicizia fece sì che il re potesse condividere anche le sue fugaci fantasie.

Le parole del re fecero scattare una scintilla nell’animo di Edor, e un sorriso giocoso si dipinse sul suo viso. Era un’immagine tanto comica quanto incredibile, e la similitudine tra lui e il misterioso cavaliere dallo scudo del drago rosso doveva essere stata davvero irresistibile.

Le loro risate si unirono in un coro di allegria, un legame fraterno che sembrava diventare sempre più forte. Quel momento di condivisione rappresentava una pausa preziosa, un istante di leggerezza in un mondo segnato da sfide e doveri.

Così, mentre la risata si mescolava all’atmosfera intorno a loro, il re e Edor continuavano a ridere, come amici che trovano gioia nell’uno nell’altro. La loro risata era come un abbraccio caldo, un’emozione condivisa che li legava ancora di più in quel legame fraterno che avevano forgiato nel corso delle loro avventure.