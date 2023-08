Una nuova carrozzina per Gaetano, ma chiede un ulteriore aiuto per mangiare

Gargano – Dopo l’appello dei giorni scorsi, un gesto di umanità ha dato nuova luce alla vita di Gaetano Aiello, 46 anni, colpito da una disabilità motoria che limita la sua capacità di camminare. Dopo il furto avvenuto lo scorso 3 agosto, in cui ladri senza scrupoli hanno razziato la sua casa portando via oggetti di valore e persino la sua motoretta elettrica adibita al suo trasporto, Gaetano aveva emesso un accorato appello di aiuto sui social e in tv.

In seguito a questa notizia del furto, un signore di nome Angelo, un nome che è diventato sinonimo di angelo custode per Gaetano, ha donato una nuova motoretta elettrica, restituendogli in parte l’indipendenza perduta.

Ma la strada verso la completa rinascita è ancora in salita. Gaetano non nasconde le sue difficoltà, comprese quelle legate al sostentamento, e ora chiede un ulteriore aiuto per ricostruire la sua vita. Oltre alla motoretta elettrica donatagli, avrebbe bisogno di sostegno finanziario per affrontare le spese quotidiane e per recuperare almeno in parte ciò che gli è stato sottratto. In un’ultima intervista Gaetano ha apertamente condiviso la sua situazione attuale, ammettendo di affrontare difficoltà persino nel garantirsi un pasto.

Servizio a cura di Vittorio Agricola.