ANSA. Bimbi a scuola con grembiule verde, ‘no a stereotipi genere’.

L’obiettivo, spiega l’istituto scolastico, è far crescere le future generazioni senza stereotipi di genere e con il valore dell’uguaglianza.

La decisione segue una proposta della commissione Pari opportunità del Comune del 2023, per promuovere il rispetto per le diversità.

E al momento riguarderà solo i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia, ma l’obiettivo è estenderla a tutti gli studenti dell’istituto.

Il primo a intervenire per esprimere il proprio dissenso è stato il deputato salentino di FdI, Saverio Congedo: “Mi auguro – ha evidenziato – che non sia un primo passo per inserire l’inesistenza delle differenze naturali uomo-donna nell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche”.

Il sindaco di Guagnano, Francois Imperiale, spiega all’ANSA che il “verde è legato alla speranza” e che “è stata fatta una strumentalizzazione politica inadeguata della vicenda. E’ una scelta che non va in una direzione ideologica, ma ha l’obiettivo di costruire una società moderna che valorizzi i talenti e le inclinazioni dei bambini a prescindere dal loro genere”.

